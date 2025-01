Inter-news.it - Calhanoglu infortunato messaggio all’Inter: l’errore da non rifare

si ènuovamente e Inzaghi dovrà farne a meno per un po’ di partite ma in casa Inter è doveroso iniziare a ragionare su un futuro diverso. La centralità del regista turco, ormai prossimo a compiere 31 anni, è destinata a sfumare per evitare rischi in futuroMILANO – L’infortunio di Hakanè solo l’ultima notizia negativa in casa Inter dopo una serie di notizie altrettanto negative. Lo stop del centrocampista turco si aggiunge a quelli di Yann Bisseck e soprattutto Henrikh Mkhitaryan, che sono i due infortunati più importanti dell’attuale lista nerazzurra. E persi tratta già del terzo infortunio stagionale. Tutti diversi. Il primo è datato ottobre 2024, quando un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra lo tiene fuori per tre partite (Young Boys, Juventus ed Empoli).