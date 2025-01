Tvplay.it - Beffa Milan, colloqui in corso: Ibrahimovic non può farci nulla

Leggi su Tvplay.it

Rischia di sfumare il colpo progettato dal. Un altro top team pronto a piazzare il blitz vincente: si complicano i piani rossoneri.Sono giorni di riflessione in casa. Il deludente pareggio ottenuto contro il Cagliari, da una parte, ha fatto evaporare la gioia legata alla conquista della Supercoppa Italiana e, dall’altra, sottolineato la necessità di intervenire sul mercato al fine di rendere maggiormente competitiva l’attuale rosa. Il club, entro il 3 febbraio, cercherà di potenziare soprattutto il reparto offensivo: già individuato, in tal senso, il profilo ritenuto ideale. Il blitz compiuto proprio in queste ore da un altro top team, però, rischia di mandare in fumo i piani di Zlataninnon può– TvPlay.it (LaPresse)Il dirigente rossonero, come noto, ha messo nel mirino Marcus Rashford in procinto di dire addio al Manchester United a causa del poco spazio ricevuto in queste settimane.