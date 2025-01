Lapresse.it - Auto, Mobilize: accordo con Aspi per mobilità sostenibile in Italia

Con una mossa storica per il settore dellaelettrica,, la marca di Renault Group dedicata alle nuove, e Free To X, filiale distrade per l’, hanno annunciato un’operazione che punta ad accelerare lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica ad alta potenza in.Con questo progetto,acquisirà una significativa quota di partecipazione in Free To X, la filiale distrade per l’dedicata alla ricarica rapida. Questa acquisizione dimostra tutta la volontà didi diventare un protagonista del settore della ricarica rapida.Free To X, tra i leader di mercato della ricarica ad alta potenza (HPC – High-Power Charging) in, gestisce una rete di ricarica rapida che consta di 110 stazioni, dislocate soprattutto lungo lestrade.