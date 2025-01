Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi e lo scatto di Oliviero Toscani: il post commosso con il cuore spezzato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 13 gennaio 2025 – Questa mattina Francesca Sofia Novello, compagna di, ha condiviso sulla sua pagina Instagram unoin bianco e nero che ritrae la coppia targato, con un cuoricino. In omaggio al grande artista della fotografia scomparso oggi. “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo pmo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia. Kirsticon Rocco, Lola e Ali”, si legge nella nota firmata dalla moglie Kirsti e dai figli. Il Dottore conosceva bene il fotografo, che era stato anche agli allenamenti al Ranch di Tavullia per immortalare i momenti più belli, nel novembre 2021.