Serie A | Il Napoli resta saldamente in testa alla classifica di Serie A

El Nápoles no sucumbió ante la presión del Inter de Milán y se impuso con autoridad al Hellas Verona (2-0) en el Estadio Diego Armando Maradona con una actuación estelar de Zambo Anguissa, autor del gol de la noche con un zurdazo desde fuera del área.–>Pese a que no sean los mejores tiempos para el Nápoles, que juega solo una competición, el equipo no baja el ritmo. Es sólido atrás y tiene cada vez más peligro arriba. Saltó al campo obligado a ganar -pues el Inter hizo lo propio ante el Verona- y sabiendo que su estrella, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quiere abandonar el barco en este mercado de invierno.El Inter, actual campeón del 'Scudetto', está a solo 4 puntos pero con dos partidos menos.