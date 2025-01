Ilrestodelcarlino.it - Senigagliesi: "Ingenui sulle due reti subite"

Il tecnico della Civitanovese, Stefanolo aveva detto alla vigilia del match: "L’Atletico Ascoli mi fa ancora più paura de L’Aquila. È una squadra che crea particolari problematiche nella fase di decodificazione dei flussi di gioco. Credo che sia l’avversario più complesso da affrontare del girone". Parole che al termine della sfida disputata al ‘Don Mauro Bartolini" sono risuonate come una sentenza. Mistergara subito in salita? "Abbiamo preso subito due gol, su due colpi di testa tra cui il primo molto leggibile su una punizione che arrivava da lontano. Abbiamo commesso duetà che abbiamo pagato caro. Avevamo preparato la partita in altri modo, e invece così poi l’Atletico ci ha lasciato il palleggio chiudendosi dietro, sfruttando il doppio vantaggio e abbiamo fatto fatica a trovare la strada della, conclusione in porta perché loro poi dietro sono forti e quando ripartivano avevano sempre buone idee" Serviva un episodio favorevole per riaprirla? "In una partita tutta in salita ho sperato di avere l ‘occasione per dimezzare lo svantaggio, un episodio favorevole e invece la partita è scivolata via così condizionata da questi due gol iniziali" La contestazione dei tifosi ci può stare? "Una contestazione comprensibile e molto civile.