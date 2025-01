Lanazione.it - Rondine sbarca al cinema. Nel film con Liliana Segre

L’ultimo regalo di. L’ultimo in termini di tempo, perchè la senatrice a vita continua a donare gioie a, il borgo che ha scelto per affidargli l’eredità della sua testimonianza. Dal 20 gennaio la Cittadella della Pace sfilerà in 250di tutta Italia. Dalle Alpi fino al profondo sud della Sicilia. Per tre giorni il docurealizzato intorno alla straordinaria vita della superstite di Auschwitz campeggerà dappertutto. Arezzo compresa. Proprio il circuito Uci ospiterà le proiezioni: 20, 21 e 22 gennaio, doppia programmazione quotidiana, una alle 18 e la seconda alle 20.15. La prevendita è già scattata, basta collegarsi al sito della multisala per conquistare un posto in prima fila. Quello chegià vanta dall’inizio di questa operazione. Ilinfatti non si limita a raccontare l’incubo del lager e la marcia della morte in uscita dal campo di sterminio: approda fino alle rive dell’Arno.