Quotidiano.net - Quotazioni delle materie prime, continua la corsa del gas. Primi cali per latte e burro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 gennaio 2025 – Il nuovo anno è iniziato all’insegna dei timori per una nuova crisi energetica, dopo quella che ha interessato l’Italia e gli altri Paesi europei nel 2022, all’indomani dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Ad Amsterdam in apertura lesono in rialzo del 4% Le associazioni dei consumatori e diverse sigle di categoria si sono già mobilitate per chiedere al governo misure urgenti a supportoimprese e, più in generale,frange più vulnerabili della popolazione. Proprio al gas naturale – e ad alcunedell’agroalimentare da mesi nell’occhio del ciclone, comee caffè – è dedicato il bollettino Aretè di questa settimana. Aretè, lo ricordiamo, è una società indipendente specializzata in servizi di analisi e previsione sui mercatiagrifood.