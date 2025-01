Lanazione.it - Quarta sconfitta consecutiva per la Fezzanese. I verdi sprofondano negli abissi della classifica

Leggi su Lanazione.it

1 Poggibonsi 3: Nucci, Benassi, Bechini, Nicolini (46’ Beccarelli), D’Alessandro, Giammarresi (46’ Giampieri), Martera (61’ Sacchelli), Cantatore (65’ Fiori L.), Loffredo, Ngom, Mariotti. A disp. Pucci, Antezza, Salvetti, Campagna, Scieuzo. All. Gatti. POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Martucci, Belli (64’ Salvadori), Bigica, Bellini, Vitiello (91’ Lepri), Massai (57’ Boganini), Fremura, El Dib (81’ Pisco), Mignani (71’ Borri). A disp. Baracco, Bruni, Tanganelli, Fermi. All. Calderini. Arbitro: Spagnoli di Tivoli (assistenti Crostella di Foligno e Lauri di Modena). Marcatori: 31’ Mariotti; 37’, 57’ e 60’ Vitiello. SERAVEZZA -per lache perde 3-1 con il Poggibonsi a Seravezza. Resta pertanto precaria la situazione didei fezzanoti sempre più ultimi in fondo alla