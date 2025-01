Game-experience.it - Nintendo Switch ha raggiunto un nuovo record, imponente, in Giappone

haun traguardo storico in, superando i 35 milioni di unità vendute. Questo straordinario risultato conferma ancora una volta il successo senza precedenti della console ibrida, che è diventata la piattaforma più venduta di sempre nel mercatose, superando persino il vendutissimoDS.La portabilità e la flessibilità del dispositivo hanno ovviamente giocato un ruolo cruciale in questo successo, rispondendo perfettamente alle abitudini di gioco dei consumatori nipponici. Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, le vendite diinsono distribuite in questo modo nel Paese del Sol Levante: il modello standard domina con 19.976.972 unità, seguito dalla versione OLED con 8.583.772 unità e dal modello Lite con 6.444.932 unità, per un totale di 35.