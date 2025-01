Terzotemponapoli.com - Napoli: “Clamoroso tentativo per Donnarumma”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “per” Meret via a fine stagione?Alex Meret è stato protagonista di una stagione fino a questo momento più che positiva. L’estremo difensore ha “salvato” in più occasioni la porta deldi mister Antonio Conte. Eppure il calciatore non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli azzurri.Si è spesso parlato di “rinnovo vicino”, di “semplice formalità da sbrigare”. Eppure, al momento, le parti non hanno ancora ufficializzato l’eventuale accordo. Cosa manca alla chiusura della trattativa? Il giornalista esperto di calciomercato di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, dà un’altra possibile chiave di lettura alla vicenda. Ilstarebbe temporeggiando perché non esclude l’arrivo di.“Meret e il, rinnovo vicino, ma situazione in stand-by a causa di Kvaratskhelia.