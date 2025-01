Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio adottivo mi confessò di essere venuto dalla Nigeria per delinquere e mi ha detto: ho tradito te e Dio”. Lo rivela Max Laudadio a Verissimo

Forse non tutti sanno che Max, storico inviato di “Striscia la Notizia“, ha tre figli di cui due stranieri. In particolareha raccontato di Stanley: “È arrivato, come tanti, passandoLibia, dove è stato in uno dei lager tristemente famosi. L’abbiamo conosciuto quando era in un centro di accoglienza grazie all’associazione che ho fondato con mia moglie. Quando l’abbiamo accolto in casa dovevaper un periodo limitato, invece poi è rimasto con noi”.Poi ilha deciso di parlare a quattr’occhi con: “Èda me e mi ha: ‘HoDio e te’ perché la verità non è quella che ti ho raccontato. Non ho lasciato lain cerca di una possibilità, ma sono scappato, lasciando una moglie e quattro figli. Eroin Italia per, ma con voi ho capito di voler coltivare il seme della famiglia”.