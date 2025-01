Bergamonews.it - Mercoledì scatta l’aumento di 20 centesimi per la sosta in città. Ztl: cosa c’è da sapere

Bergamo. Da15 gennaio lasu strisce blu in strada subirà un aumento di 0,20. Queste modifiche verranno riportate sui pannelli installati nelle aree die ai parcometri in strada, secondo il seguente schema:Fascia Rossa – Tariffa Alta €2,20/oramassima 3 oreFascia Arancio – Tariffa Media € 1,70/oramassima 5 oreFascia Gialla – Tariffa Bassa € 1,20/oramassima 10 oreLaa pagamento viene applicata, come già in essere, nei giorni feriali (ore 9-19) e, per la fascia rossa, anche nei festivi.A partire da15 gennaio, anche le modalità di rilascio di alcuni permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato e/o dinelle aree dei residenti subiranno modifiche tariffarie.per residentiLe tariffe per le aree riservate ai residenti (strisce gialle) restano invariate.