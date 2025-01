.com - Marcella Bella, in pre-order Pelle diamante, brano in gara a Sanremo 2025

In pre-con cuitorna inal Festival ditorna in, dopo diciotto anni, per la nona volta, alla 75° edizione del Festival della Canzone Italiana con, da oggi in pre-, scritto da, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG.dopo l’esordio sul prestigioso palco nel 1972 con Montagne Verdi, con cui ebbe un grandissimo successo entrando nel cuore di tanti, torna nel 1981 con Pensa per te, 1986 con Senza un briciolo di testa, 1987 con Tanti Auguri, 1988 con Dopo la tempesta, 1990 Verso l’ignoto con il fratello Gianni, 2005 con Uomo bastardo e 2007 con Forever, per sempre, con il fratello Gianni. Un palco importante per, che esordisce come cantautrice asenza il fratello e con unche porta anche la sua firma.