Magic moment Saelemaekers, in gol anche a Bologna: un fattore per Ranieri

Dopo la grande vittoria nel derby, Claudiosperava di piazzare una nuova importante vittoria per dare continuità al proprio lavoro. Aè invece arrivato un pareggio che da una parte ha il sapore di un’occasione persa, ma dall’altra può essere considerato un punto guadagnato visto che la Roma ha trovato il gol del 2-2 solamente all’ultimo secondo con un rigore di Dovbyk.In un pomeriggio in cui si poteva ottenere qualcosa di più visto l’andamento del match, il tecnico di Testaccio si porta comunque a casa qualcosa di positivo. A far sorridereè sicuramente ilo di forma di Alexis, cheal Dall’Ara ha trovato la via della rete. Contro i felsinei l’esterno belga non ha fornito la sua miglior prestazione di questa stagione, ma ha trovato il modo di essere un, come spesso gli sta accadendo nell’ultimo mese.