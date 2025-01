ll comitato dei giudici tributari | La legge 130 va riformata ecco come e perché

Leggi su Ildenaro.it

La giustiziaa italiana, attualmente, si trova in una condizione di fragilità strutturale,evidenziato dal costante incremento delle dimissioni volontarie deie da un arretrato di oltre 250.000 casi pendenti, che richiede un intervento legislativo urgente e mirato. Sebbene la130/2022 fosse stata concepita per razionalizzare e professionalizzare il sistema, essa ha paradossalmente amplificato le tensioni tra categorie di, penalizzando in particolare coloro che provengono da ambiti professionali (quali avvocati e commercialisti). Tale squilibrio non rappresenta solo un’ingiustizia sistemica, ma compromette anche l’efficienza dell’intero sistemao.“È inaccettabile che ipart-time siano costretti a gestire mediamente 80-90 sentenze all’anno, un carico di lavoro che supera ampiamente gli standard internazionali.