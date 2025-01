Sport.quotidiano.net - La Colligiana sale in cattedra e sbarca in vetta. Successo netto contro la Nuova Foiano

: Lombardini, Di Gregorio (75’ Ferretti), Simi (75’ Tenti), Bennati, Papa, Cruciani, Corsi (86’ Nannoni), Mostacci (64’ Cacioppini), Baroni, Verdelli, Doka. All. Argilli.: Chiarugi, Finetti (56’ Mussi), Paparusso, Mariani, Labonia, Donati, Cianciolo (63’ Corcione, 78’ Gambassi), Pierucci (90’ Nastri), Carlotti, Lunghi, Calamassi (78’ Grassini). All. Mocarelli. Arbitro: Jonathan Cornello. Reti: 66’ Lunghi, 96’ Paparusso. NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 3-7. Recupero: 0’ - 6’. Ammoniti: Di Gregorio.– Unaconcreta espugna, manda al tappeto la squadra di Argilli eal comando del girone B di Eccellenza in compagnia con lo Scandicci, scavalcando la Castiglionese (ora indietro di un punto). Partono forte i ragazzi di Mocarelli che vanno vicino al vantaggio già al 3’ con Cianciolo che impegna Lombardini con un tiro ravvicinato.