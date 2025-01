Sport.quotidiano.net - Italiano, rabbia e fiducia. "Troppi punti buttati via. Ci manca un po’ di malizia. Ma il futuro è tutto nostro»

"Altri", recrimina Vincenzo. Che però, nella sera del grande rammarico (l’ennesima incompiuta), regala anche parole al miele ai suoi ragazzi: "Siamo giovani e dobbiamo crescere, ma questa squadra ha une crescerà in modo mostruoso. Sto con Fabregas: non possiamo concentrarci solo sul risultato".vero. Sono tante le pepite nella notte rossoblù in cui la Roma ha evitato la sconfitta al minuto 97 della partita, grazie a una somma di ingenuità diffuse.la prende da lontano: "Ho giocato a calcio per vent’anni e nessun allenatore mi ha mai insegnato come non si buttanonel finale. Vorrei chiederlo al mio collega Ranieri, che allena da molto di più. La verità è che i momenti finali di una partita non sono allenabili. In quei frangenti serve più, più furbizia: non devi cercare la giocata individuale, non devi essere bellino, devi buttare la palla a San Luca".