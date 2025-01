Iltempo.it - Ilaria Salis la spara grossa su Abedini: "Sudditanza", la tesi surreale

Nessuno o quasi ha avuto di che ridire sulla scelta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di negare l'estradizione negli Stati Uniti di Mohamed, arrestato in Italia su mandato di arresto internazionale e rilasciato ieri, in un caso che si è intrecciato con la detenzione e la liberazione della giornalista Cecilia Sala. Una mossa, quella del governo, fatta in punta di diritto come argomentato dal ministro stesso che ha spiegato come non ci fossero per la legge italiana i requisiti per l'estradizione. Tuttavia, l'europarlamentare di Avs,, arriva a partale di "autonomia, non (finto) sovranismo. Dopo la conclusione positiva della vicenda di Cecilia Sala, arriva la notizia della liberazione dell'ingegnere iraniano Mohamed. Disappiamo poco, ma una cosa è certa: è stato arrestato in Italia senza aver commesso alcun reato, né secondo la legge italiana né secondo quella europea.