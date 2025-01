Sport.quotidiano.net - Il Mesola soffre ma strappa un pari. Il Casumaro spreca dal dischetto

Leggi su Sport.quotidiano.net

0: Saccenti, Pansini, Vinci, Farina, Sarto, D’Elia, Catozzo, Barbieri, Daniel, Slimani, Govoni (73’ Chinappi). A disp: Pancaldi, Amadelli, Hidri, Cresta, Pencarelli, Guernelli, Benini, Correggiari. All. Rambaldi.: Calderoni, Lucci, Biolcati, Minarelli, Marcolini, Guariento (46’ Cavallari), Mantovani (64’ Crosara), Paganini, Allegrucci (70’ Ferro), Cantelli, Davo. A disp: Catalano, Telloli, Leonardi, Volynets, Neffati, Gianella. All. Cavallari. Arbitro: Tassi di Forlì. Note: ammoniti Slimani, Cantelli, Crosara, Biolcati.un punto al "Merighi" il, la capolista ha rischiato grosso infatti nei primi minuti. Al 6’ bella combinazione tra Sarto, Govoni e Slimani, che è atterrato in area: rigore. Non essendoci lo specialista Benini, in panchina assieme a Correggiari solo per onor di firma, sulcalcia Vinci, para Calderoni, che si ripete anche su Catozzo, sfoderando una gran parata.