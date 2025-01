Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Gennaio: Non è un Paese per Bimbi, I Dannati, Gli Orsi dell'Alaska, Jack Ryan

TV SKY / NOW 12 - 182025Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 13alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, tornano in esclusiva su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondoa serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Gino è scomparso. Sembrerebbe uno scherzo, ma sulle sue tracce c’è una coppia improbabile coinvolta in un traffico di diamanti e per dipanare la matassa, la Fusco dovrà interpretare un sogno di Massimo.