GUIDA DEFINITIVA DEMON’S SOULS Master Run

Dopo Bloodborne e DarkReed, adesso è il momento per lacon la nostrarun che vi insegnerà come farlo crollare sotto i nostri possenti colpi. Essendo questo Remake una esclusiva per PS5, non tutti potranno giocarci, ma sappiate una cosa estremamente importante.Questo Remake è stato creato seguendo il gioco originale in scala 1:1, sono stati addirittura mantenuti alcuni errori nel codice e vari glitch dal titolo originale. Questo significa che tutto ciò che ci vedrete fare in questa, sarà possibile riprodurlo anche nel videogioco originale, permettendo anche a chi non ha una PS 5 di tentare la costruzione di questa Build.Run introduzione allaCon questa, abbiamo intenzione dirvi passo passo nella creazione di una Build specifica, che vi permetterà di diventare potentissimi fin dalle prime fasi di gioco.