Frattesi attese novità nei prossimi giorni Inter ‘fredda’ su un’ipotesi – TS

Davideha disputato una buona mezz’ora, contro il Venezia, nonostante le voci di mercato relative al suo possibile addio all’. Il suo futuro resta incerto.IL PUNTO – Davideè stato impiegato da Simone Inzaghi nell’ultima mezz’ora del match vinto dall’contro il Venezia. Il centrocampista italiano è entrato con il suo solito piglio, avendo anche a disposizione alcune occasioniessanti per andare in rete. Nonostante ciò non sia avvenuto, la prestazione dell’ex Sassuolo è sicuramente da ritenersi positiva, proprio per la cattiveria agonistica con cui è entrato in campo nonostante le voci di mercato sul suo conto.in orbita Roma? L’ha le idee chiareLA STRATEGIA – Riguardo il futuro di, molto si è detto e altrettanto si dirà nelle prossime settimane.