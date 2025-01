Lettera43.it - Boxe, Tyson Fury annuncia il ritiro per la seconda volta

A poco più di tre settimane dalla sconfitta contro Oleksandr Usyk,hato il suo– il secondo in carriera – dallaprofessionistica. Il 36enne britannico, due volte campione del mondo dei pesi massimi, ha pubblicato un messaggio sui social. «Ciao a tutti, sarò breve e dolce», ha scritto l’ormai ex stella del pugilato. «Vorreire il miodalla. È stato fantastico, ho amato ogni singolo minuto. Dio benedica tutti voi, ci vediamo dall’altra parte». Una decisione improvvisa, che spiazza l’intero circuito: era infatti in fase di organizzazione un nuovo match contro il connazionale Anthony Joshua, previsto per l’estate. Soprannominato The Gypsy King,vanta un record di 34 successi e solo due sconfitte, entrambe contro Usyk, cui si somma anche un pareggio nei 37 incontri disputati.