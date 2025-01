Ilrestodelcarlino.it - Bologna devastata, il sindaco: “Danneggiata la sinagoga. Qualcuno soffia sul fuoco”

, 13 gennaio 2025 –Matteo Lepore,è stata messa a ferro e. “Provo grande rabbia. Non ci sono cause giuste per devastare una città”. Il corteo per Ramy è diventato altro: una rivolta. E alla fine i cittadini restano in mezzo: case danneggiate, vetrine distrutte, muri imbrattati. “Piena condanna. Le indagini portino a individuare i responsabili: chiederemo i danni”. Dal 1977, forse,non assisteva a un ‘raid’ su così ampia scala: buona parte del centro è stata coinvolta. “Come ha detto il questore, è stata una notte di violenza per la violenza. Senza alcuna manifestazione politica”. Cioè? “Non si è palesata una intenzione politica, è stata solo devastazione. Ringrazio le forze dell’ordine, anche perché hanno dovuto lavorare in condizioni complesse e pericolose, agendo con grande professionalità e senso del dovere.