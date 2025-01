Inter-news.it - Venezia-Inter 0-1 al 45?, Lautaro Martinez ci prova e Darmian concretizza!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la ventesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiVANTAGGIO – Tanta voglia da parte dell’di imporre subito il proprio gioco, per dare anche una risposta dopo quanto successo in Supercoppa Italiana. Tanto possesso palla per i nerazzurri in questa prima frazione di gioco, per cercare la palla giusta per scardinare la difesa del. Ed è un lancio lungo di Asllani al 16? a dare la prima svolta alla partita: controllo perfetto diche in un lampoanche la conclusione, Stankovic con un miracolo gli nega il gol, ma sulla deviazione è lestoa mettere la palla dello 0-1 in rete. Ilnon ci sta ela reazione, con una ripartenza pericolosa orchestrata da Doumbia al 27?, palla dentro per Pohjanpalo, è bravissimo Bastoni a chiudere la sua conclusione dentro l’area.