Svizzera | pronti per vertice Trump-Putin

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il governo svizzero si dice pronto ad ospitare un eventualesulla guerra in Ucraina, tra il presidente eletto degli Usae il presidente russo,. Lo ha detto il portavoce degli Esteri svizzero, Bideau, aggiungendo di aver già informato l'Ucraina, la Russia e gli Usa della "disponibilità ad accogliere qualsiasi sforzo diplomatico per la pace"., che s'insedierà il 20 gennaio, ha detto di lavorare a un incontro con. Lo conferma il consigliere per la Sicurezza designato Waltz