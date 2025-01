.com - Serie D / Battuta d’arresto per l’Ancona: il derby è della Fermana per 0-1

Aggiudicato alla formazione canarina ildel Del Conero la quale ritrova ossigeno dopo 5 giornate in cui mancavano i tre punti. Un’Ancona sottotono, specie nella ripresa, non trova la solita aggressività e reattività e soccombe dopo otto giornate positive consecutive. Prossima giornata, domenica 19 gennaio, ci sarà la trasferta a Chieti.ANCONA, 12 gennaio 2025 – Inaugura non certo nel migliore dei modila 19º giornata, la prima in casa del girone di ritorno,0-1 dalladel neo tecnico Fabio Brini. Ancona partita anche bene nei primi minuti con le solite buone intenzioni e iniziative ma mai realizzativa per poi spegnersi gradualmente durante la ripresa.A beneficiare è stavolta l’avversaria che, dopo un primo tempo contenitivo, trovano la sferzata vincente con una trovata di Bianchimano a regalare la vittoria ad unaspinta dalla fame di punti e non per ultimo, guidata dalla mano esperta di Fabio Brini.