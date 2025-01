Thesocialpost.it - Perde il controllo della macchina, Rossella muore a solo 25 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Marongiu, infermiera di 25originaria di Serramanna, è deceduta ieri pomeriggio presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove prestava servizio. La giovane era stata coinvolta in un incidente stradale sulla Provinciale 56, tra Samassi e Serrenti, nella mattinata di ieri.L’incidente sulla Provinciale 56La tragedia si è consumata mentre la ragazza, al volantesua Lancia Y nera, ha perso ildel veicolo. L’auto è uscita di strada, ribaltandosi più volte, per poi fermarsi in mezzo a un campo di carciofi, a circa 30 metri dalla carreggiata.I soccorsi e il ricovero al BrotzuI soccorritori sono intervenuti prontamente, trovandoin gravi condizioni. Dopo essere stata trasportata d’urgenza al Brotzu, una Tac ha rivelato le gravissime lesioni alla testa.