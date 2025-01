Lanazione.it - Multe e controlli della Municipale. In un anno 5.150 sanzioni stradali

Lavoro intenso per la Poliziadi Altopascio nel 2024. Diffuso il report con le cifre che sintetizzano l’opera dei vigili urbani, finalmente in numero congruo per una cittadina di 16 mila abitanti, per assicurare la sicurezza dei cittadini. Sono stati effettuati 1.630 posti di controllo, (quattro al giorno), rilevati 128 incidentie accertate 58 violazioni per abbandono di rifiuti e 22 abusi edilizi. Da aggiungere poi l’importante contributo nell’ambito giudiziario, con 51 notizie di reato. Esteso il presidio anche ai turni serali e notturni nel periodo estivo. Questo potenziamento, chiamato "Sicurezza Estate Altopascio 2024," ha previsto 90 giornate lavorative aggiuntive, contribuendo in maniera significativa a garantire maggiori, come quelli riguardanti l’etilometro e il sistema WatchDog, che hpermesso di verificare 3.