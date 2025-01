Metropolitanmagazine.it - Maurizio Ferrini, chi è l’ex moglie Carla Urban: “Oggi con Sara sono rinato”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha intrapreso nel 1985 una storia d’amore con, la Signora Coriandoli, conclusasi dopo nove anni terminato per divergenze caratteriali. La coppia non ha avuto figli.nasce a Brunico nel 1951 ed appena venticinquenne inizia a lavorare come conduttrice televisiva prima e poi radiofonica: la vediamo a Blitz, Che Fai Mangi. Successivamente avvia una carriera anche da autrice di programmi tv. Negli anni Ottanta passa a Telemontecarlo dove conduce Tv Donna, show pomeridiano che ha riscosso grande successo. Il decennio successivo la vede a Mediaset dove è al timone di Colpevole o Innocente, ciclo di trasmissioni sulla macchina della verità. Dal 2000 si occupa di telefotogiornalismo, nell’Altovicentino. Nel 2007 ha ideato e diretto il documentario Gran belle storie (finanziamento Regione Veneto) dedicato ai custodi del paesaggio.