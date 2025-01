Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2025 in DIRETTA: De Aliprandini fa sognare con una manche da urlo! Bene Della Vite, ora i big

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI ST. ANTON DALLE 11.1514.07: Ora Kranjec14.06: E’ fuori il norvegese Steen Olsen che perde la presa del bastoncino e si invola per un avvallamento. Nessuna conseguenza per lui14.04: Questa la classifica quando mancano i migliori ottoprima. Ora Steen Olsen:1 DELuca ITA 2:28.242 ZUBCIC Filip CRO 2:29.01 +0.773 HAUGAN Timon NOR 2:29.28 +1.044 AERNI Luca SUI 2:29.41 +1.175 SCHWARZ Marco AUT 2:29.68 +1.446 RADAMUS River USA 2:29.93 +1.697Filippo ITA 2:29.94 +1.708 PINTURAULT Alexis FRA 2:30.13 +1.899 FAVROT Thibaut FRA 2:30.21 +1.9710 FELLER Manuel AUT 2:30.49 +2.2511 GRAMMEL Anton GER 2:30.54 +2.3012 FEURSTEIN Lukas AUT 2:30.74 +2.5013 STOCKINGER Jonas GER 2:30.90 +2.6613 MAES Sam BEL 2:30.