Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 6-7 5-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: il francese serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Set point. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto da parte di.30-30 ACE.15-30 A metà rete il rovescio del numero 14 ATP.15-15 Prima esterna vincente del.0-15 Doppio fallo.6-5 Break. Ancora un ottimo dritto del transalpino, che dopo il cambio di campo servirà per il set.40-AD Palla break. Bordata con il dritto lungolinea del.40-40 Con coraggio Matteo spinge con il dritto in avanzamento.40-AD Palla break. In corridoio il dritto in uscita dal servizio di.40-40 Recupero profondo e perfetta stop volley di rovescio del transalpino.AD-40 E’ largo il dritto lungolinea di.40-40 Arriva il doppio fallo di. Game infinito.AD-40 Dritto in contropiede vincente dell’azzurro.