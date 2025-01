Ilgiorno.it - L’appello dei comitati anti-cemento: "Una sforbiciata al Bosco verticale"

Il Coordinamento deicittadini lancia un appello al Consiglio comunale per modificare e ridurre le volumetrie del progetto del Programma integrato di intervento di via Foscolo. Già nel 2023 era stata chiesta una valutazione ambientale strategica completa, che era stata negata. La Giunta ha approvato la proposta di variante che sarà ora sottoposta all’esame del Consiglio. Il piano, firmato dallo studio dell’architetto Stefano Boeri, noto come ildi Monza, prevede la costruzione di due edifici residenziali e una vasta area verde, diversa dalla versione iniziale approvata nel 2015. La cordata di una ventina difa appello all’aula consiliare, prima che il progetto prosegua in commissione urbanistica. "Chi abita a Monza e passa per quella via – osserva Giorgio Maioli, portavoce del coordinamento – sa che quella strada è già oggi fortemente congestionata nelle ore di punta del mattino e della sera, ma anche nei fine settimana, essendo presente anche il supermercato Esselunga.