Ilrestodelcarlino.it - La nuova Monticelli. Ecco come il quartiere è cambiato negli anni. E ora il maxi ponte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unin trasformazione., fino alla metà degliNovanta, era una zona completamente emarginata, del tutto distaccata dal centro e senza alcun tipo di servizio. C’erano solo dei grattacieli, che ospitavano le famiglie meno abbienti della città. Poi, a mano a mano, c’è stata una netta evoluzione, tanto che nel giro di due decenniè diventata a tutti gli effetti una zona residenziale. Sono sorti impianti sportivi, nuove abitazioni, attività commerciali, scuole e parchi. Qualcosa, però, ancora manca. Non è tutto oro, infatti, quello che luccica. Anche se, va detto, le ultime amministrazioni comunali hanno fatto molto per rilanciare ulteriormente ile fornire un maggior numero di servizi agli abitanti. Ma c’è sempre la sensazione che si debba compiere ancora un altro passo in avanti.