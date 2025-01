Bergamonews.it - La gioia di Alessio Boni: “A febbraio divento papà per la terza volta”

Lieta novità in arrivo pere la sua compagna Nina Verdelli. Il noto attore bergamasco, che nei giorni scorsi è tornato in tv nella miniserie “Leopardi – Il poeta dell’Infinito” su RaiUno, diventerà padre per la: la sua amata è in dolce attesa.Lo ha annunciato lo stesso attore, ospite del programma pomeridiano della prima rete della tv pubblica, “LaBuona”, condotto da Caterina Balivo, condividendo con lei e con il pubblico la sua.Dopo Lorenzo, nato nel 2020, e Riccardo, venuto alla luce nel 2021, a2025 arriverà il terzo figlio: Francesco.Diventato padre per la primaa 53 anni, la star del cinema italiano che lo scorso 4 luglio ha spento le 58 candeline, è pronto a diventare nuovamente genitore. “La paternità l’ho sempre voluta” – ha dichiarato al settimanale “Diva e Donna”, specificando, però, che per lui è sempre stato un obiettivo da raggiungere “con la persona giusta”.