Ilgiorno.it - Ictus: nuove prospettive di cura dallo studio sulla banca dati dei cervelli (che sta in Danimarca)

Milano, 12 gennaio 2025 –per ladell’, malattia del sistema cardiocircolatorio che rappresenta una delle cause di morte più frequenti in Italia. Il contributo alla scienza – e, in prospettiva, alla sanità mondiale – arriva da un team di ricercatori guidato in coppia dalla professoressa Marta Fumagalli del dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari dell’università Statale di Milano con Kate Lykke Lambertsen, dell’università dellaMeridionale. I contenuti della ricerca LediLadeiIl ruolo del recettore GPR17 I contenuti della ricerca La ricerca, pubblicata su The Journal of Pathology, ha utilizzato campioni della Danish Brain Bank per far luce sul ruolo del recettore GPR17 nei tessuti cerebrali umani dopo unischemico.