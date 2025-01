Lanazione.it - Firenze, al via il piano di asfaltature

, 12 gennaio 2025 – Aparte dal 13 gennaio undiche riguarda via Ficino, via delle Torri e viuzzo del Crocifisso delle Torri. In via Ficino saranno effettuate in orario notturno. Dal 13 gennaio in orario 21-6 saranno in vigore restringimenti di carreggiata sulla direttrice via Ficino (tra piazza Savonarola e piazza Conti)-piazza Conti (tra via Ficino e via degli Artisti) con l’istituzione di un senso unico in direzione via degli Artisti. Restringimento di carreggiata anche nell’area di intersezione tra via degli Artisti e piazza Conti. L’intervento si concluderà il 25 gennaio. Passando a via delle Torri e viuzzo del Crocifisso delle Torri, si inizia lunedì 13 gennaio con la chiusura di via delle Torri (da via Lunga a viuzzo del Crocifisso delle Torri) con contestuale senso unico in viuzzo del Crocifisso delle Torri da via Lunga verso via delle Torri.