Laspunta.it - Cisterna rafforza la sicurezza con la videosorveglianza: ecco dove

Il Comune didi Latina ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro dalla Regione Lazio per potenziare il sistema dicittadino, confermando l’impegno per la. Il contributo è parte del bando “in Comune”, lanciato a giugno 2024 per sostenere l’installazione di nuove telecamere a tutela dellaurbana.Grazie all’analisi territoriale condotta dal Comando di Polizia Locale e alle segnalazioni dei cittadini, sono state individuate le areesarà potenziato il controllo per migliorare la. I nuovi dispositivi saranno installati in due punti strategici del quartiere San Valentino: il parco e l’area antistante la chiesa parrocchiale. Ulteriori videocamere saranno posizionate aVecchia, tra largo Giupponi e via Ciotti, e lungo la circonvallazione interna, da via Roma a via Guido d’Arezzo, con quattro punti di monitoraggio.