Bob Coppa del Mondo St Moritz 2025 | dominio tedesco Baumgartner decimo nel bob a 4

Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del bob nella tappa dideldi St.(Svizzera). Nella prova di bob a 4 maschile è doppietta tedesca con con Friedrich a precedere in rimonta Lochner: 2’09?13 il tempo complessivo dell’equipaggio Friesdrich/Sommer/Schüller/Straub seguito a 0?23 i connazionali Lochner/Fleischhauer/Bruckert/Bauer. Sul podio anche la squadra britannica composta da Hall/Lawrence/Greenwood/Cackett, che non è riuscita a mantenere la leadership conquistata nella prima manche, chiudendo alla fine con 0?30 di ritardo dai vincitori.Arriva unposto per Patrick, in squadra con ric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, staccati di 1?32 per confermare nella seconda discesa quanto ottenuto già nella prima; ventitreesimo posto al termine della prima run invece per Variola/Ragazzi/Batti/Artuso che non hanno centrato il pass per la seconda manche.