Berrettini | Mi sono allenato molto sulla risposta in Davis ho applicato un metodo che ha funzionato

In occasione degli Australian Open, Repubblica intervista Matteo. L’italiano,amico di Sinner, parla anche del fitto calendario stagionale.Leggi anche: Sinner eshow da Chiambretti: «Se doveste rinascere, vi piacerebbe essere l’altro?»: «La vita non è solo prendere a racchettate una pallina» «Col team ci siamo concentrati su tanti piccoli particolari che si potevano migliorare. Intanto, laal servizio: una serie di accorgimenti tecnici per cercare di essere più reattivo. Unche ho giàa Malaga in, e sivisti i risultati. Poi, è vero: il servizio».La chiamano The Hammer, il martello: può fare ancora di più, in battuta?«Renderla imprevedibile. Ma poi cianche gli spostamenti in campo, il dritto e il rovescio in corsa, la dinamicità sul primo passo.