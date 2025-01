Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia batte Trento e si prende la vetta. Tortona alle Final Eight

Bologna, 11 gennaio 2025 – La Germaniin un sol colpo siil big match della quindicesima giornatando 83-77 la Dolomiti Energia Trentino e lain solitaria al giro di boa del campionato diA di. A trascinare i biancoblù a questo prezioso successo, ci hanno pensato Maurice Ndour e Demetre Rivers, che hanno chiuso rispettivamente a quota 18 e 16 punti. Più che positive, però, anche le prove di Jason Burnell (15 punti) e Nikola Ivanovic (13 punti). A, che ha confermato di essere in un momento di flessione rimediando il terzo ko di fila in campionato e sprecando un vantaggio arrivato fino20 lunghezze nel corso dei primi 10’ di gioco, non sono bastate le prove più che positive di Jordan Ford (18 punti) e Quinn Ellis (13 punti). Come detto, il primo quarto lasciava presagire un corso del match ben diverso: la formazione di coach Paolo Galbiati è infatti partita con il turbo innestato, martellando il canestro avversario con Ellis e Forray e aumentando via via il proprio vantaggio fino al +20 suggellato da Lamb (27-7).