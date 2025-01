Oasport.it - Australian Open, la seconda giornata del tabellone femminile: debuttano Gauff e Swiatek, match difficili per Cocciaretto e Bronzetti

L’ha preso il via. La strada verso il trofeo è appena cominciata: oggi si completa il discorso del primo turno con due azzurre impegnate sullo stesso campo, la Kia Arena, e in due partite in cui si fa fatica a vederle favorite. Aprirà Elisabettacon Diana Shnaider, che ha chiuso in maniera fortissima il 2024 e tenta l’assalto alla top 10; subito dopo per Luciac’è lo scoglio Viktoria Azarenka, giocatrice nell’autunno della carriera ma che può ancora dire la sua per lasettimana: per la romagnola poteva andare meglio.Il campo centrale lascia spazio in apertura a una delle grandi favorite del torneo, Coco. La statunitense ha ben impressionato alla United Cup, proseguendo sulla strada di quanto fatto vedere nel finale del 2024 con il successo alle Finals, ma ha un debutto più insidioso del previsto con Sofia Kenin, ormai lontana dall’essere quella giocatrice che vinse su questi campi cinque anni fa, ma che rimane sempre uno scoglio da non sottovalutare.