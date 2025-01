Zonawrestling.net - WWE: Sarà Logan Paul l’avversario di Gunther a WrestleMania?

Leggi su Zonawrestling.net

Speculazioni e ipotesi sulla card di41 si stanno facendo sempre più largo in queste settimane. Chinel main event? Chi lotterà per i titoli mondiali? CiThe Rock? Chi affronterà John Cena? In particolare, il nome del 16 volte campione del mondo è quello che sta girando più di tutti. In passato sembrava certo o quasi uno scontro titanico contro, mentre nelle scorse settimane si era fatto per lui il nome dicome avversario dell’ultimodi Cena. Al momento, però sembra che la strada di John sia tracciata, con uno scontro con Cody Rhodes all’orizzonte. Ma cosa resta allora per il Ring General e la superstar di Youtube?Faccia a faccia a Mania?Secondo quanto riporta PW Insider, le strade dipotrebbero intrecciarsi molto presto: a quanto pare, il team creativo in WWE sta lavorando all’ipotesi di un incontro tra i due a Las Vegas.