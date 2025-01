Sport.quotidiano.net - Volley serie B e B2 maschile e femminile. Battistelli a gran ritmo verso Loreto. Blu con la vice capolista Angels

B. Nel, la Battistellli Compressori Polbottega (foto a destra in alto) è operativa e cerca di raccogliere i frutti del lavoro svolto fino ad ora, dal momento che anche durante le pause natalizie il lavoro fatto è stato intenso e ben curato, non solo dai tecnici, ma anche con la collaborazione del preparatore atletico Francesco Giordano. Dal 6 gennaio la squadra è tornato di nuovo al completo ed è tornata a lavoro in maniera compatta in previsione dell’incontro adi domenica 12 gennaio alle 17: "Abbiamo lavorato su– interviene ladi Marco Romani, Alice Bellazzecca –, perché siamo fortemente intenzionati a fare punti contro di loro senza farci condizionare dalla loro posizione in classifica".B2. Nelprima partita del nuovo anno per laBluPesaro che domenica alle ore 17 al PalaMegabox incontrerà la seconda della classe, quellache sta facendo un buonissimo campionato.