Tg24.sky.it - Tutte le M di M. La nuova puntata di Sky TG25

Leggi su Tg24.sky.it

M di Mussolini, M di Memoria, M di Magistrale prova d’attore di M di Marinelli. M di Macchina da presa di Joe Wright, vorticosa, febbrile, ciclotimica. M di Musica di Tom Rowlands dei The Chemical Brothers che elettrizza la Storia. M di Marrone, giallo ittero, M di Malato, ocra, buio: la fotografia di M. M di Ma ancora Mussolini? e M di Mai visto così. M di Muscolare, Maschilista, Minaccioso, M di Matteotti. Però anche M di Ma come parlava romagnolo Mussolini, M di Molto, soprattutto in casa e M di Mi sta anche simpatico. M di Milano, sporca, periferica, M di Meccanismi umani e parlamentari, fatali. M un po’ Al Capone un po’ Scarface. M di Mortificante, M di Messa in scena, M di Maestoso e M di Morte, che poi è la sintesi di tutto questo M di Mussolini, tratto dal libro di Scurati, diretto da Joe Wright e al centro delladi Sky