Pronosticipremium.com - Roma sulle fasce: pressing per Saelemaekers, l’Inter fa il prezzo per Buchanan

Leggi su Pronosticipremium.com

24 ore alla delicatissima sfida contro il Bologna per la, una partita che deve dare continuità di risultati e non sperperare ciò che di buono si è ottenuto nel derby dello scorso weekend. Ranieri tiene sul pezzo i suoi nel mese più difficile, tanto per i numerosi impegni che attendono la squadra, quanto per un calciomercato che deve necessariamente entrare nel vivo per i giallorossi. I Friedkin vogliono Frattesi e non sembrano volervi fermare di fronte alle tante difficoltà di tale operazione, ma un’altra priorità è quella delle. La destra in particolare, dove prima di nuovi volti c’è la questioneche tiene banco.Tramutare il prestito secco in acquisto a titolo definitivo è la missione del club capitolino, estremamente soddisfatto del rendimento che sta avendo il belga dal post infortunio in poi.