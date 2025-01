Superguidatv.it - Ora o mai più 2025: conduttore, coach, concorrenti e quando in tv del talent musicale

Leggi su Superguidatv.it

Ora o mai più è il programma che vuole dare un’altra opportunità a 8 artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche musicali. Scopriamo insieme di chi si tratta, chi saranno i loroandrà in onda.Ora o Mai piùcon Marco Liorni: chi sono gli 8 artisti in garaDopo il successo di The Voice, torna sulla Rai un nuovoche ha come protagonisti 8 artisti. In diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi verrà infatti trasmesso ‘Ora o mai più‘. A condurre il programma ci sarà Marco Liorni, volto amato da milioni di generazioni. La prima puntata andrà in onda sabato 11 gennaio, in prima serata su Rai 1.Ma chi si esibirà sul palco alla ricerca di una nuova popolarità? Nel cast figurano Antonella Bucci, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi, che in passato duettò con Eros Ramazzotti nella canzone ‘Amarti è l’immenso per me‘.