Myers e Maggioli nel quintetto “All-Time“ della serie A2

dal sapore pesarese quello scelto dagli appassionati di tutta Italia per celebrare i 50 anni di storia dell’A2, nata nel 1974. Anche se la Vuelle in questo mezzo secolo ha passato ben poco tempo al piano di sotto, ha cresciuto uno dei pivot dominanti di questa lega come Micheleed ha visto giocare in purgatorio con la maglia biancorossa il talento più grande dell’era moderna, Carlton. Che, non a caso, ha ricevuto il maggior numero di voti (1.166) sui 7.000 arrivati, battendo anche gli stranieri per preferenze ricevute. Al di là dei risultati del sondaggio, l’obiettivo era quello di ripercorrere questi 50 anni ricordando i personaggi che ne sono stati protagonisti. I confini entro i quali far affluire le preferenze erano tre: giocatori col maggior numero di promozioni dall’A2 al campionato superiore, giocatori che hanno conquistato il titolo di capocannoniere, giocatori con record assoluti per il torneo o imprese significative a livello statistico.