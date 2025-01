Movieplayer.it - In altre parole su La7: Toni Servillo e Barbara Chichiarelli ospiti di stasera 11 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

Il programma di Massimo Gramellini anche questa sera accoglierà nel suo studio personaggi dell'attualità, dello spettacolo e della cultura per raccontare i fatti e le storie della settimana. Questa sera, 11, torna su La7 il rototalk In, condotto da Massimo Gramellini. Come di consueto, il programma aprirà le porte ai fatti e alle storie della settimana, ospitando volti noti dell'attualità e dello spettacolo, con la presenza fissa del maestro delleRoberto Vecchioni e le sue suggestive lezioni alla lavagna. Glie i temi dell'11L'appuntamento si aprirà con un dialogo tra Massimo Gramellini, Roberto Vecchioni e il magistrato e saggista Nicola Gratteri, che presenterà il libro "Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere", scritto insieme ad Ano Nicaso.